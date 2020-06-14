Bingöl Valisi açıkladı! İki köyde 10 ev yıkıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Dinarbey ve Elmalı köyünde 10 ev yıkıldı. Yaralılar kurtarıldı, can kaybı yok" dedi