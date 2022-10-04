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Son dakika haberi... Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

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#Binali Yıldırım#Koronavirüs#Tedavi
Son dakika haberi... Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 19:20

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.


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#Binali Yıldırım#Koronavirüs#Tedavi

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