Son dakika haberi... Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

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Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
Dua bekler, dua ederiz.