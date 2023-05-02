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Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak

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#Binali Yıldırım#Kemal Kılıçdaroğlu#Niğde
Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 18:33

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek. Mahpushaneler boşalacak. Öcalan serbest kalacak” dedi.

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Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ilk olarak Vali Mustafa Koç ile görüştü. Yıldırım, ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Ankara'dan Niğde'ye 6 saat olan yolun 2 saate düştüğünü ifade etti.

14 Mayıs'ta bu yılın en önemli seçiminin yapılacağını belirten Binali Yıldırım, konuşmasında şöyle konuştu:

"Millet İttifakı 21 aydır aday belirlemeye çalışıyor. Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar ama 21 ayın sonunda aynı adaya karar verdiler. Bir aday için 21 ay zaman kaybeden bir ittifaktan Niğde'ye hayır gelir mi? Aslında bunlar 6'lı masa ama günün sonunda bir tane sakladıkları ortakları da ortaya çıktı. Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun. Niye? Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek. Mahpushaneler boşalacak. Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı. Millet İttifakı'nı destekleyin. Bu ne demek oluyor? Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembolüdür, kahramanıdır. Sadece Niğde'nin değil bütün dünyanın takdir ettiği kahraman bir şehidimizdir. Gün, Ömer Halisdemir'in, 40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanıdır. Onları sevindirmeme zamanıdır. Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin." 

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Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak

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#Binali Yıldırım#Kemal Kılıçdaroğlu#Niğde

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