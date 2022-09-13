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Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güney'in gelini Ece Güney binayı yaktı!

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#Ece Güney#Yangın#Esenyurt
Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 03:36

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edilen Ece Güney ile çevre sakinleri arasında arbede yaşandı. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evlendikten sonra çeşitli iddialarla gündeme gelen Ece Güney'in, sokakta arbedeye karıştığı belirtildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Ece Güney iddialara cevap verdi.

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Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'a 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktı

BİNA SAKİNLERİ İLE ECE GÜNEY ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. Olay yerinde bulunan polis, tarafların arasına girerek ayırdı.

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Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktı

"İNSANLAR 'YANGINI SEN ÇIKARDIN' DİYEREK ÜZERİME ÇULLANDI"

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı. Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi.

Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktı

Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Bina sakinlerinden şoke eden suçlama: Gökhan Güneyin gelini Ece Güney binayı yaktı

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#Ece Güney#Yangın#Esenyurt

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