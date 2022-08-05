Bill Gates'in yatları Marmaris'te

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İş insanı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi. Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.