Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği’ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün akşam saatlerinde Beldibi Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik olağan denetimleri sırasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Hızlı adımlarla polislerden uzaklaşmaya çalışan kişi durduruldu. Sorulara çelişkili cevapler veren kişi, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne getirildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin polise sahte kimlik gösterdiği ve asıl isminin Oğuzhan E. olduğu anlaşıldı. Oğuzhan E.'nin, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir’deki çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 'kredi kartı ve banka dolandırıcılığı' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.