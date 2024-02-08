Bilirkişiden tuhaf rapor: Tek suçlu depremin şiddeti

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6 Şubat depremleri Hatay’da büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalar arasında Samandağ ilçesinde bulunan Semir Tahsin Tokmak Apartmanı da yer aldı. Bu binanın enkazında iki öğretmen hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtulmayı başardı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan bina için resen soruşturma başlattı. Savcılık, binanın yıkılmasında sorumluluk ve ihmalleri bulunan kişilerin tespiti için bilirkişi görevlendirdi. İnşaat yüksek mühendisi, doktor yüksek mimar ve jeoloji yüksek mühendisinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporunu savcılık dosyasına sundu.

HASARLARIN NEDENİ

Yapının zemin ve asma katının 1999 yılında yapıldığı ve diğer katların ise 2015 yılında bittiğinin anlatıldığı raporda, bina için “yumuşak katlar olan zemin ve asma katlarda kat kaybı oluşurken, salınımlar esnasında diğer katlar üzerine göçerken arkaya doğru kısmen devrildiği gözlendiği” belirtildi. Kentte hasar gören binalara ilişkin de “Hatay bölgesinde hasar gören binaları incelediğimizde kalıp ve donatı pas payının neredeyse 5 cm civarı biraz büyük (normalde 2-3 cm olması gerekirken) seçildiği gözlemlenmiştir. Bu durum kolon ve kiriş moment taşıma gücünü azaltmaktadır” değerlendirilmesi yapıldı.

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‘BETONDA HATA YOK’

Binada kullanılan betonun C20 sınıfı şartlarını sağladığı, kullanılan donatının S 420 sınıfı şartlarını sağladığı görüldüğü belirtilerek, “Ayrıca incelenen bazı kolon donatı ve detaylarında bariz hatalar gözlemlenmemiştir” denildi. Raporda, sorumlulara ilişkin bir tespite yer verilmeden söz konusu binanın yıkılmasının ana nedeni olarak “Binaların göçmesindeki ana etkenin 3140 istasyonundan alınan kayıtlardaki verilerden elde edilen spektral ivme grafiklerinde görüldüğü gibi mevcut deprem etkisinin deprem yönetmeliğinin öngördüğü değerlerinden büyük olması” denildi.

TALİ ETKENLER...

Raporda binaların göçmesindeki tali etkenlere ilişkin de “Bina cephesinde ve açık çıkmaların statik açıdan yeterli miktarda, düzenli ve sürekli çerçeve oluşumunu kısıtlamaya süneklik olarak adlandırılan depremin enerjisini tüketme kapasitesinin azaltması ve yumuşak kat oluşturabilecek potansiyele sahip olmasıdır. Binanın göçme şekli incelendiğinde görüldüğü gibi binada yumuşak katlar zemin ve asma katlarda kat kaybı oluşurken, salınımlar esnasında diğer katlar üzerine göçerken arkaya doğru kısmen devrildiği gözlemlenmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.