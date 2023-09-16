Bilirkişi raporunda açıklandı... 70 milyon TL dolandırmış

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ÇİFTLİKBANK ana davasına bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını 1 yeminli mali müşavir, 1 muhasebeci ve 1 bankacıdan oluşturulan bilirkişi heyetine göndermiş, mağdurların uğradığı toplam zararın hesap edilmesini istemişti. Bilirkişi Çiftlikbank’ın tüm hesapları ile sanıklara ait banka hesaplarını inceledi ve raporunu mahkemeye gönderdi.

Bilirkişi heyeti, 4 ayrı dava halinde görülen Çiftlikbank dosyasını her mağdur için tek tek inceledi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, hesaba göre Çiftlikbank’ta 4 bin 414 mağdur vardı ve bunların toplam zararı 70 milyon 514 bin TL’ydi.

Mahkeme bilirkişi raporunun ardından 4 ayrı dosyayı tek bir dosyada birleştirdi. Mahkeme dosyası da mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına teslim edildi.

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85 BİN 654’ER YIL HAPİS İSTENİYOR

- ÇİFTLİKBANK davası kapsamında, Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da arasında olduğu 20 sanık için, 85 bin 654’er yıl hapis hapis cezası isteniyor.