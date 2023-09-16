×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bilirkişi raporunda açıklandı... 70 milyon TL dolandırmış

Güncelleme Tarihi:

#Çiftlikbank#Tosuncuk#Mehmet Aydın
Bilirkişi raporunda açıklandı... 70 milyon TL dolandırmış
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 07:00

Çiftlikbank’la ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın 4 bin 414 kişiyi toplamda 70 milyon 514 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ÇİFTLİKBANK ana davasına bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını 1 yeminli mali müşavir, 1 muhasebeci ve 1 bankacıdan oluşturulan bilirkişi heyetine göndermiş, mağdurların uğradığı toplam zararın hesap edilmesini istemişti. Bilirkişi Çiftlikbank’ın tüm hesapları ile sanıklara ait banka hesaplarını inceledi ve raporunu mahkemeye gönderdi.

Bilirkişi heyeti, 4 ayrı dava halinde görülen Çiftlikbank dosyasını her mağdur için tek tek inceledi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, hesaba göre Çiftlikbank’ta 4 bin 414 mağdur vardı ve bunların toplam zararı 70 milyon 514 bin TL’ydi.

Mahkeme bilirkişi raporunun ardından 4 ayrı dosyayı tek bir dosyada birleştirdi. Mahkeme dosyası da mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına teslim edildi.

Haberin Devamı

85 BİN 654’ER YIL HAPİS İSTENİYOR

- ÇİFTLİKBANK davası kapsamında, Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da arasında olduğu 20 sanık için, 85 bin 654’er yıl hapis hapis cezası isteniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiftlikbank#Tosuncuk#Mehmet Aydın

BAKMADAN GEÇME!