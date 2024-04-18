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Bilirkişi ön raporu yeniden hazırlanacak... Kopan cıvatalar mercek altında

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#Antalya#Teleferik Kazası#Rapor
Bilirkişi ön raporu yeniden hazırlanacak... Kopan cıvatalar mercek altında
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

ANTALYA’da 12 Nisan günü meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirip, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği ve 5 kişinin tutuklandığı teleferik kazasıyla ilgili soruşturma genişletiliyor.

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Kazası sonrası elektrik, makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik uzman heyet bilirkişi ön rapor hazırlamıştı. Teleferik kazası sonrası hazırlanan bilirkişi heyet ön raporu, uzmanların önerileri doğrultusunda yeniden hazırlanacak. Yapılacak yeni çalışmada kaza esnasında kopan cıvatalar laboratuvar testlerine tabi tutulacak, cıvata ve somunlara ait malzemenin uygunluğu araştırılacak. Ayrıca teleferiğe ait malzemelere tahribatlı muayene yapılacak. Uzmanlar, teleferiğin bulunduğu alanda yeniden statik ölçüm yapılabileceğini de vurguluyor.

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#Antalya#Teleferik Kazası#Rapor

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