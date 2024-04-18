Bilirkişi ön raporu yeniden hazırlanacak... Kopan cıvatalar mercek altında

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Kazası sonrası elektrik, makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik uzman heyet bilirkişi ön rapor hazırlamıştı. Teleferik kazası sonrası hazırlanan bilirkişi heyet ön raporu, uzmanların önerileri doğrultusunda yeniden hazırlanacak. Yapılacak yeni çalışmada kaza esnasında kopan cıvatalar laboratuvar testlerine tabi tutulacak, cıvata ve somunlara ait malzemenin uygunluğu araştırılacak. Ayrıca teleferiğe ait malzemelere tahribatlı muayene yapılacak. Uzmanlar, teleferiğin bulunduğu alanda yeniden statik ölçüm yapılabileceğini de vurguluyor.