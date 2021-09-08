Bilindik savunma

İSTANBUL Küçükçekmece’de yaşayan güvenlikçi Mehmet Üner ile Sıdıka Üner, 7 yıl önce evlenmişlerdi. Aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Sıdıka Üner 23 Ekim 2020 günü eve geç gelince eşi Mehmet Üner tarafından tartaklandı. Mehmet Üner kavga sırasında eşini 26 kez bıçaklayarak öldürdü.

‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM’

Mehmet Üner, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya cezaevinden SEG-BİS’le bağlanan Mehmet Üner, diğer kadın cinayetlerinin kopyası bir savunma yaptı. Mehmet Üner savunmasında, “Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ben de kendisini bir erkekle gezerken gördüm ancak özel sektörde çalıştığım için işe gitmek zorundaydım ve dolmuşa binip işe gittim. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü. ‘Şerefsizsin’ dedi. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim” dedi.

‘O BIÇAKLA MUZ SOYUYORDUM’

Cinayetten hemen sonra verdiği ifadede “Eşimin elindeki bıçağı aldım” diyen Mehmet Üner, bu ifadesini de “Muzu soymak için elimde bıçak vardı. Muzu dilimleyerek yiyordum. Onunla bıçakladım” diye değiştirdi. Mehmet Üner’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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