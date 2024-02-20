Bilimsel dergiye 4. kez kapak oldu

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İlk kez Kasım 2004’te aynı derginin kapağında hocası Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile birlikte yer alan Türe, Mayıs 2016 ve daha sonra da Ağustos 2021’de geliştirdiği yeni ameliyat teknikleriyle kapak konusu olmayı başarmıştı. Son olarak Ocak 2024 sayısının kapağıyla da dördüncü kez beyin ve sinirbilim alanının ‘en önemli’ yayınının kapak makalesine imza atmış oldu.

BEYNE ZARAR VERMEYEN TEKNİK

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği cerrahi teknikle çok önemli bir yenilik ortaya koyuyor. Prof. Türe, ameliyat edilen bölgedeki damarları alışılageldiği gibi yakmak yerine koruyarak beyne zarar vermeden müdahale etmenin bir yolunu buldu. Böylece hem damarlar zarar görmeden korunmuş oluyor hem de ameliyat sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar minimuma iniyor.