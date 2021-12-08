Bilim Kurulu Üyesi Kara: Turkovac Sinovac’tan etkili

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın, ön verilere göre hastalığa karşı çok etkin olduğunu bildirdi. Kara, “TURKOVAC aşısında ilk elde edilen veriler, aşının çok başarılı olduğunu hatta diğer inaktif aşılarla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor” dedi.

VERİLER ÇOK BAŞARILI

Prof. Dr. Kara, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın geldiği son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “İlk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta.

ANTİKOR DÜZEYİ YÜKSEK

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Ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. İkinci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz.”

İLAVE HATIRLATMA DOZU GELEBİLİR

Prof. Dr. Kara, yeni varyant Omikron’a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu: “Kurallara uyarsak Omikron’un önüne geçmiş oluruz, hem de diğer virüslerin yayılımını azaltırız. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay sürüyor. 6’ncı aydan sonra hatırlatma dozları geliyor. 3’üncü ve 4’üncü dozdan sonra hatırlatma dozu gerekiyor inaktif aşılar için. Ön verilere baktığımızda da 6 ay ile 9 ay kadar koruduğunu görüyoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu.”