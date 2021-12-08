Bilim Kurulu Üyesi Kara: Turkovac Sinovac’tan etkili

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Deltadan daha mı ölümcül Dünyanın gündemi OmikronDelta'dan daha mı ölümcül? Dünyanın gündemi 'Omikron'#Omikron
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değiştiMEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti#Anasınıfı
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Turkovac Sinovac’tan etkili

#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Ateş Kara
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Turkovac Sinovac’tan etkili

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan sevindiren haber geldi. Kara, elde edilen ön verilere göre yerli aşı TURKOVAC’ın hastalıktan koruma ve virüsü direkt öldürüp ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle, Sinovac’ın da aralarında olduğu diğer inaktif aşılardan bir miktar daha etkili olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın, ön verilere göre hastalığa karşı çok etkin olduğunu bildirdi. Kara, “TURKOVAC aşısında ilk elde edilen veriler, aşının çok başarılı olduğunu hatta diğer inaktif aşılarla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor” dedi.

VERİLER ÇOK BAŞARILI

Prof. Dr. Kara, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın geldiği son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “İlk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta.

ANTİKOR DÜZEYİ YÜKSEK

Haberin Devamı

Ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. İkinci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz.”

İLAVE HATIRLATMA DOZU GELEBİLİR

Prof. Dr. Kara, yeni varyant Omikron’a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu: “Kurallara uyarsak Omikron’un önüne geçmiş oluruz, hem de diğer virüslerin yayılımını azaltırız. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay sürüyor. 6’ncı aydan sonra hatırlatma dozları geliyor. 3’üncü ve 4’üncü dozdan sonra hatırlatma dozu gerekiyor inaktif aşılar için. Ön verilere baktığımızda da 6 ay ile 9 ay kadar koruduğunu görüyoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Ateş Kara

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi