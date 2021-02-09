Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama kararları için gözler kritik toplantının tarihinde! 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta aşılama programına dair bilgiler veren Bakan Koca, tedbir uyarılarını yeniledi. Yazılı açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca'nın bu hafta yapacağı açıklamalar kısıtlama kararları için beklentinin artmasıyla gündeme geldi. Ancak kritik toplantının bu haftaki tarihi henüz netleşmedi. Toplantının çarşamba günü yapılması ön görülüyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Toplantı genellikle çarşamba günleri 17.00'de video konferans yöntemiyle başlıyor. Bu haftaki toplantının da 10 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALAR

3 Şubat tarihinde yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapmıştı. Aşılamada son durumu paylaşan Bakan Koca, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide ise Brezilya varyantına rastlandığını açıkladı. Öte yandan yüz yüze eğitime geçişte artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takibin yapılacağını belirtti.

Yüz yüze eğitimle ilgili de bilgi veren Koca, şunları söylemişti;

Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12’inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.