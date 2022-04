Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Maske yasağı için gözler Bilim Kurulu kararlarında

Haberin Devamı

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı sinyalini vermesiyle maskenin tamamen hayatımızdan çıkması için Bilim Kurulu kararları beklenmeye başlandı. Ancak toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Kurul, 2 Mart'tan sonra 5 hafta üst üste toplanmamış oldu. Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına dair net bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta gerçekleştirdi. Bakan Koca, o toplantının ardından yaptığı açıklamada, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kalktığını, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa da maske takmanın şart olmadığını belirtti. Koca, yeni dönemde HES kodu uygulaması, vaka çıktığında sınıfların kapatılması uygulamasının kalktığını, hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini duyurdu.

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada Bilim Kurulu olarak en son 2 Mart'ta toplandıklarını hatırlatarak, "Bu toplantıda zaten ülkedeki hastalığın yayılımı, sayıların azalması gibi bütün gündem maddeleri konuşuldu ve birtakım kararlar alınmıştı. O kararların ardında da son 1 aydır Covid-19 ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış oranlarında belirgin bir azalma oldu. Bu azalmalarla birlikte aslında artık pandeminin endemiye doğru döndüğünü düşünüyorum açıkçası kişisel olarak. Endemi haline gelecek ve ondan sonra da inşallah tüm dünyada bu hastalıkla ilgili süreci tamamlayacağız. Pandemi tüm kıtaları etkileyen bir salgınken endemide ise virüsün her daim dünya üzerinde olacağını; ama çok şiddetli bir hastalık yaratmayacağını bildiğimiz hastalıkları adlandırabiliriz. O yüzden de endemi bu şekilde devam edecek gibi duruyor" dedi.

Prof. Dr. Turan, Bilim Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bilim Kurulu tabii ki bitmedi, hala devam ediyor. Aslına bakarsanız her daim Bilim Kurulunun görevleri olacaktır. Ama şu anda aktif olarak toplanmayı gerektirir ya da karar almayı gerektirir bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Şu an aktif bir toplantıyı gerektirir bir durum söz konusu değil. Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağı şu anda konuşulmadı; ama önümüzdeki günlerde belirlenen bir tarihte tekrar toplanılabilir, yine bir gündem değerlendirilmesi yapılabilir. Salgının seyri ile ilgili konuşmalar da her daim aramızda olmakta zaten. Çünkü dünyayı da yakından takip ediyoruz hep beraber. Şu anda ülkemizi etkileyen olumsuz bir süreç yok. En son 2 Mart’ta toplandık ve o zamandan beri herhangi bir toplandı yapmadık; ama önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulursa tabii ki her an toplantı yapılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, Bilim Kurulu üyeleri olarak birbirleri ile istişarede bulunduklarını ifade ederek, "İletişimimiz devam ediyor. Çünkü halen Covid-19 pozitif hastalarımız oluyor. Onların takipleri sırasında birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu da Bilim Kurulunun görevlerinin devam ettiğini göstermekte. Biz hala görüşüyoruz, konuşuyoruz; ama resmi bir toplantı şeklinde değil" dedi.