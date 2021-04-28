MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBiletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu
GeriGündem Biletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Biletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu

Tam kapanma kararının ardından İstanbul’da çok sayıda kişi otogara akın etti.

Yasak başlamadan memleketlerine veya yazlıklarına gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Yazıhanelerde sıralar oldu, vatandaşlar bilet almak için birbiriyle yarıştı. Bir otobüs firmasının yetkilisi Ercan Bozkuş “Ek seferler koyuldu, izinde olan şoför arkadaşlar çağrıldı. Adeta bayram öncesi yoğunluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

HAVALİMANLARI YOĞUN

Havaalanlarında da tam kapanma hareketliliği yaşandı. Özellikle iç hatlarda yaşanan hareketlilikte önceki akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet alanlar ile ileri tarihli uçak biletlerini öne çeken yolcular etkili oldu.

PAZARA HÜCUM

Biletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu

Yasaklar öncesinde semt pazarları ve marketler adeta vatandaşların akınına uğradı. Üsküdar’daki Salı Pazarı hıncahınç doldu. Vatandaşlar pazarda ne bulurlarsa almaya çalıştıkları için esnaf memnun, sosyal mesafe sağlamaya çalışan zabıta ise çaresizdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi