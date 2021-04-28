Biletler bitti, sistem kilitlendi; yasağı duyan otogara koştu

Yasak başlamadan memleketlerine veya yazlıklarına gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Yazıhanelerde sıralar oldu, vatandaşlar bilet almak için birbiriyle yarıştı. Bir otobüs firmasının yetkilisi Ercan Bozkuş “Ek seferler koyuldu, izinde olan şoför arkadaşlar çağrıldı. Adeta bayram öncesi yoğunluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

HAVALİMANLARI YOĞUN

Havaalanlarında da tam kapanma hareketliliği yaşandı. Özellikle iç hatlarda yaşanan hareketlilikte önceki akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet alanlar ile ileri tarihli uçak biletlerini öne çeken yolcular etkili oldu.

PAZARA HÜCUM





Yasaklar öncesinde semt pazarları ve marketler adeta vatandaşların akınına uğradı. Üsküdar’daki Salı Pazarı hıncahınç doldu. Vatandaşlar pazarda ne bulurlarsa almaya çalıştıkları için esnaf memnun, sosyal mesafe sağlamaya çalışan zabıta ise çaresizdi.

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