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BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Bilecik'te orman yangını

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Bilecik'te orman yangını
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Bilecik'te çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi Kayabeli Mahallesi bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne haber verirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, "Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın helikopteri, 10 arazöz, Gölpazarı, Vezirhan ve Bayırköy belediye itfaiye ekipleriyle beraber 40 personelle müdahale etti. Yangın kontrol alınarak söndürüldü" dedi.

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