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BİLECİK (AA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Bilecik'te nisan ayında kar yağdı

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Bilecik'te nisan ayında kar yağdı

Bilecik'te nisan ayında yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün etkili olan sağanak yağışın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte kar yağışı başladı.
Nisan ayının 2'nci haftasında yağan kar, yılın yarısından fazlasını karla kaplı geçiren kentte araç ve binaların çatılarını yeniden beyaza bürüdü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte soğuk havanın bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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