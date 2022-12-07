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Bilecik'te kedileri çuvalla toplayan çalışanlara soruşturma

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#Bilecik#Yurt#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 09:55

Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çalışanlarının bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki topladı. Olayla ilgili Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

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Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede yaşanan kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı. Toplanan kediler çuvallara konuldu. Duruma tepki gösteren öğrencilerse, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Yurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri salarken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı. Bilecik Savcılığı da harekete geçerek, yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.

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#Bilecik#Yurt#Kedi

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