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Bilecik'te bir eve baskın: Skunk bitkisi yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş

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#Bilecik#Söğüt#Skunk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 12:55

Bilecik'in Söğüt ilçesinde oturan M.D.'nin kurduğu iklimlendirme sistemiyle skunk bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ederek sattığı tespit edildi. Evine baskın yapılan şüpheli M.D. gözaltına alındı, evde ise yetiştirdiği skunk ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğüt ilçesinde oturan M.D.'yi, evinde uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine takibe aldı. M.D.'nin evine mahkeme kararıyla baskın yapıldı. Aramalarda 100 gram skunk, saksılarda ekili skunk bitki kökü, iklimlendirme sistemi malzemeleri klima, fan, aydınlatma ve ısıtmalı lamba, buhar makinesi, ortam ısı ölçer, su değeri ölçme aparatı, havalandırma sistemi, LED'li soğutma fanı, elektrik voltaj ayar cihazı, yalıtım folyosu, 10 bitki toprağı, bitki sulama kabı, budama makası ve saksı, 9 farklı ebatlarda sıvı bitki vitamini, hassas terazi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan şüpheli M.D., ifadesi için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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#Bilecik#Söğüt#Skunk

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