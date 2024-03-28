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Biden’dan Erdoğan’a Beyaz Saray daveti

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#Biden#Erdoğan#Beyaz Saray
Biden’dan Erdoğan’a Beyaz Saray daveti
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasıyla ilişkilerde önemli bir eşiği atlayan Türkiye ve ABD pozitif gündeme odaklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın resmi davetlisi olarak ABD’ye gitmesi planlanıyor. Washington’u ziyaret edecek olan Erdoğan, Biden’la Beyaz Saray’da ilk kez görüşmüş olacak. İki liderin görüşmesinde terörle mücadeleden Gazze’ye, savunma sanayisi projelerinden ekonomik ve ticari ilişkilere kadar kritik başlıklar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’la uluslararası zirvelerde görüşmeler yapmış, son olarak geçen temmuz ayında Litvanya’da NATO zirvesinde bir araya gelmişti.

İLK KEZ OVAL OFİS’TE

Erdoğan’ın ABD Beyaz Saray ziyareti, iki liderin ilk kez Oval Ofis’te buluşması açısında da önem taşıyor.

Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki en kritik başlık terörle mücadele olacak. ABD’nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye verdiği destek iki ülke arasındaki ilişkileri zehirleyen en ihtilaflı konuların başında geliyor. ABD ve Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyen bir başka konu da terör örgütü FETÖ olarak öne çıkıyor. Erdoğan’ın Biden’la görüşmesinde gündeme gelecek en kritik başlıklar arasında yer alan bu meselede de Erdoğan’ın “ABD’deki FETÖ’cüleri iade edin, faaliyetlerine son verin” çağrısı yapması bekleniyor.

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GAZZE SICAK BAŞLIK

Erdoğan-Biden görüşmesinde terörle mücadelenin yanı sıra Gazze’deki son durum da masadaki en ön önemli başlıklardan. Savunma alanındaki işbirlikleri ve bu kapsamda özellikle F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da konuşulacak. Ayrıca S-400’ler ve Türkiye’ye verilmeyen beşinci nesil F-35’lerin akıbetinin de görüşmelerde gündeme gelmesi öngörülüyor.

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#Biden#Erdoğan#Beyaz Saray

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