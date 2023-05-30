Biden ve Putin’den tebrik telefonları

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından dünyadan tebrik telefonları geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

F-16 VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEME GELDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettim. F-16 savaş uçakları konusunu çözmek istiyor. Ona İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını istediğimizi belirttim. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi.

PUTİN: YENİ YOLLAR AÇTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Rusya lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği ve bunun Ankara ile Moskova arasında işbirliği için yeni “yeni yollar” açtığı belirtildi. Açıklamada “Türk halkının liderine verdiği destek, birçok sektörde ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni yollar açıyor” ifadesi kullanıldı.

BERLİN’E DAVET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden liderler arasında yer aldı. Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik eden Scholz, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Berlin’e davet etti. Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre Scholz, telefon görüşmesinde NATO müttefikleri olarak iki ülke arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek Erdoğan’a resmi ziyaret davetinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

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MACRON’DAN TEBRİK TELEFONU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

KATAR, BAE, İSRAİL

Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.