Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Biden ve Putin’den tebrik telefonları

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Tebrik
Biden ve Putin’den tebrik telefonları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

3. kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a dünyadan tebrik yağıyor. ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Şeyh Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 uçakları konusunu çözmek istiyor. Ona İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını istediğimizi belirttim. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi. Putin’in görüşmesi sonrası Kremlin’den yapılan açıklamada da “Türk halkının liderine verdiği destek, birçok sektörde ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni yollar açıyor” ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından dünyadan tebrik telefonları geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

 

F-16 VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEME GELDİ

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettim. F-16 savaş uçakları konusunu çözmek istiyor. Ona İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını istediğimizi belirttim. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi.

 

PUTİN: YENİ YOLLAR AÇTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Rusya lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı bir kez daha tebrik ettiği ve bunun Ankara ile Moskova arasında işbirliği için yeni “yeni yollar” açtığı belirtildi. Açıklamada “Türk halkının liderine verdiği destek, birçok sektörde ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni yollar açıyor” ifadesi kullanıldı.

BERLİN’E DAVET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden liderler arasında yer aldı. Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik eden Scholz, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Berlin’e davet etti. Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre Scholz, telefon görüşmesinde NATO müttefikleri olarak iki ülke arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek Erdoğan’a resmi ziyaret davetinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

 

Haberin Devamı

MACRON’DAN TEBRİK TELEFONU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

 

KATAR, BAE, İSRAİL

Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Tebrik

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık