‘Biden nefret suçu işlemiştir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden’ın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre nefret suçu işlediğini belirterek, “Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır” dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

HAKİKATEN BAYMIŞTIR

“Dost ve müttefik sandığımız, hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız ülkelerin asıl gayesi Türkiye’nin boyun eğmesidir. ABD’nin yeni başkanı, lobilerin oyuncağı olduğunu ispat etmiştir. Biden’ın açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüş, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir. Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla dolu bir ülkenin haddi değildir. Biden’ın sözde soykırım beyanı hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kâğıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde yüzümüzün kızaracağı bir trajediye, bir barbarlığa, bir vahşete imza atmadık.

KONSTANTİNOPOLİS YOKTUR

Biden, bir de Konstantinopolis ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda böyle bir isimlendirmeyle anılan bir şehir yoktur. Bizim İstanbul’umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir. Konstantinopolis sayfası 568 yıl önce kapanmıştır. Bize soykırım çamuru atan Biden; Vietnam’da, Kore’de, Kamboçya’da, Laos’ta, Hiroşima’da, Nagazaki’de soykırım tüneline soktukları milyonlarca masumun öncelikle hesabını versinler, sonra konuşsunlar.

KIZILDERİLİ ÖRNEĞİ

Bu ülkenin, soykırım uygulanarak tamamen yok edilen İnka ve Kızılderililerle ilgili üç maymunu oynaması hem çuvaldızı hem de iğneyi başkasına batıran utanmazlıktır. 1818-1858 yılları arasında oluk oluk kanları dökülen Florida Seminole yerlileri bu kıyımın son temsilcileridir.”

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