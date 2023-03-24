Biçerdöver mayın avcısı: MEMATT

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASFAT arasında Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacını karşılamak üzere iki adet Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Tedarik Sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında iki adet MEMATT teslimatının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.



UZAKTAN KUMANDA



Uluslararası muadillerine nispeten daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kilogram TNT’ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edilen mayın temizleme aracı, 5 kilometre uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Dünyanın en tok levhalarından Armoks 500T ile kaplanarak mayına dayanıklı hale getirilen MEMATT, saatte 4 kilometre hızla ilerleyebiliyor ve bir kilometre uzunluğunda bir yeri bir saatte mayınlardan temizleyebiliyor. Mayın temizleme çalışmalarında can kayıplarının önüne geçmek amacıyla tasarlanan MEMATT, mayınları biçerdöver şeklinde patlatıyor.



3 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) ihtiyaçlarına yönelik 2019 yılında ASFAT tarafından Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT için tasarım faaliyetleri başlatıldı. MEMATT’lardan 6 adet Türkiye’ye teslim edilirken, 20 adet Azerbaycan’a, 2 adet Togo’ya ve 2 adet Burkina Faso’ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracat yapıldı.