Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz: Güvenlik zirvesi yapmamız lazım

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık'ta, Ankara'daki parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından yakalanan Serhat K., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Yılmaz ise partisinin il binası açılışı için Eskişehir'e geldi. Porsuk Bulvarı'nda partililer tarafından karşılanan Yılmaz, İki Eylül Caddesi'ndeki parti binasına kadar efeler ile yürüdü. Yılmaz, bacağındaki dikişler nedeniyle açılışa eşofmanla katıldı.

'SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINA MEKTUP GÖNDERECEĞİM'

Bacağında 20 dikişle açılışa geldiğini belirten Öztürk Yılmaz, “Ben bugün buraya bacağımda 20'nin üzerinde dikişle özellikle geldim. Bıkmıyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz. Muhalefete benim önerilerim var. Gelen hiçbir yasaya bir şey yapamıyorsunuz. 'Kabul edenler', 'etmeyenler' diyor yasa geçiyor. Başınızı yardırdınız, gözünüzü kaybedeceksiniz. Sopalanıyorsunuz, aşağılanıyorsunuz. O Meclis'in hiçbir yetkisi yok. Denetim yapamıyorsunuz. Ne yapacağız? Biz bu Meclis'te durmayacağız. Bizi halk seçti, benim o Meclis'ten çekilmem ve halka gitmem lazım. Eğer düzenden yanaysanız, düzenin devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyecek bir şeyim yok. Meclis'ten milletvekili ve muhalefetin kesinlikle çekilmesi lazım. Bir ders vermemiz lazım. İkincisi bir güvenlik toplantısı yapmamız lazım. Bu nedir arkadaş? Böyle bir ortamda siyaset yapılabilir mi? Bütün muhalefetle bir güvenlik zirvesi yapmamız lazım. Üçüncüsü ise daha önemli. Ben pazartesi günü bu süreci başlatmak için bütün siyasi parti başkanlarına bir mektup göndereceğim ama beni arayanlara göndereceğim. Bakın, bugün 8'inci gün. Daha tek bir satır kınama yok, bir açıklama yok" dedi.

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6’lı masaya da çağrıda bulunan Yılmaz, “6'lı masaya da bir çağrım var. Neredeyse 1 yıl oldu. O ona gidiyor, bu buna gidiyor, yoruldular. Arkadaşlar siz şu anda boş bir hedef için uğraşıyorsunuz. Gelin, beni dinleyin. Pazartesi günü size göndereceğim, parlamento dışındaki gruplara da göndereceğim mektuba, çağrıya kulak verin. Olayları yaşayan bir insanım. İlk defa bedel ödemedim ki. Ben muhalefet yapmayı kanımla canımla ödüyorum. Musul'da da aynı şekilde ödedim. Bu benim kaçıncı mağduriyetim? Musul'da mağdur oldum. Geldim, CHP'den ihraç oldum, mağdur oldum. Bu defa öldürülmek istendim, mağdur oldum ama can bu bedenden çıkmayınca huy da çıkmıyor" diye konuştu.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, açıklamasının ardından Eskişehir İl Başkanlığı’nın açılışını yaptı.