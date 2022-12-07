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Son dakika... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Yenilik Partisi#Öztürk Yılmaz#Bıçaklı Saldırı
Son dakika... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaza ofisinde bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 17:23

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı.

Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaza ofisinde bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

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#Yenilik Partisi#Öztürk Yılmaz#Bıçaklı Saldırı

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