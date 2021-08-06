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Gündem
Zeki GÜNAL -Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA) 
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'ndaki dehşetin yeni görüntüleri

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Beyoğlu'ndaki dehşetin yeni görüntüleri

İstanbul Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak ölürken bir kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü saat 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mahmut Işık, belinden tabancasını çıkararak Ahmet Akın'ı ayağından, Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Zanlı Mahmut Işık, olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

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SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerası ve cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Işık'ın cebindeki silahı çıkararak Ahmet Akın ve Murat Imrak'ı vurması görülüyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılar kaldırıma yatarak yardım bekliyor. Yaralılara ilk yardımı çevredekiler yapıyor. Kimi kalp masajı yaparken kimi de ayaklarını yukarıya kaldırıyor.

Beyoğlundaki dehşetin yeni görüntüleri

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Imrak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Beyoğlundaki dehşetin yeni görüntüleri

Beyoğlunda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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