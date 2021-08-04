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GeriGündem Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Beyoğlu'nda aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kişi kalbinden vurularak hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kendisi de sırtından bıçaklanarak yaralanan zanlı, olayın ardından kayıplara karıştı. Bu arada silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Beyoğlunda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga
  • Beyoğlunda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga
  • Beyoğlunda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga
  • Beyoğlunda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Tarlabaşı'nda saat 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet A. ile Mahmut I. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut I. sırtından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan Mahmut I. kaçmaya başladı. Ahmet A., sokak üzerindeki otoparka doğru yönelen Mahmut I.'nın peşine düştü. Bunun üzerine Mahmut I., belinden tabancasını çıkararak Ahmet A.'nın ayağına ateş etti. Bu sırada olayı gören Murat I., araya girerek daha önceden tanıdığı Mahmut I.'yı engellemek istedi. Yaşanan kargaşa sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Murat I.'nın kalbine isabet etti.

Beyoğlunda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Zanlı Mahmut I. olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Murat I., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalara başlarken, olayla ilgili incelemenin çok yönlü olarak incelendiği öğrenildi.

Beyoğlunda bir kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

KAVGA ANI KAMERADA

Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin iki kişiye silahla ateş ettiği ve silaha rağmen iki kişinin saldırgana karşı koymaya çalıştıkları görülüyor. Silahlı saldırganın kaçtığı, vurulan iki kişinin ise yere düştükleri kameraya yansıyor.

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