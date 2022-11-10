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Beyoğlu'nda silahla ateş açtı! Kurşunlar öğrenci yurduna isabet etti

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#İSTANBUL#POLİS#Yurt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 17:13

Beyoğlu’nda bir kişi parkta silahla havaya defalarca ateş açtı. Kurşunlardan 2'si kız öğrenci yurdunun camlarına isabet etti. Silah sesini duyan Mahalle sakini Muhammet Emin Vural, "Silah sesi duyunca ailemle çıkıp baktık. 15 el silah sıkıldı" dedi.

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Olay, salı günü saat 03.30’da Beyoğlu Örnektepe’de meydana geldi. Bir kız öğrenci yurdunun yakınındaki parktan üst üste 15 el ateş edildi. Kurşunlardan ikisi kız öğrencilerin kaldığı yurdun camlarına isabet etti. O saatte uyuyan öğrenciler kırılan cam sesleri uyanarak panik yaşarken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silah sıkan şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlunda silahla ateş açtı Kurşunlar öğrenci yurduna isabet etti

Yapılan çalışmalarda şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.A., verdiği ifadede yurdun önündeki parkta alkol aldığını, daha sonra silahını çıkararak havaya ateş ettiğini, kurşunların nereye isabet ettiğini bilmediğini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., serbest bırakıldı. Olay akşamı silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Vural, "Zaten biz sesleri duyunca çıkıp baktık. Yaklaşık 15-16 el sıktı, bir şarjör boşalttı. Sonra yurttan kızların sesi geldi. Bir kişi de merdivenden indi gitti ama silah sıkan kişi mi bilmiyorum. Korktuğumuz için çıkıp baktık" dedi.

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#İSTANBUL#POLİS#Yurt

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