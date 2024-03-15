Beyoğlu'nda Rus turistin bıçaklanarak öldürüldüğü davada karar

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İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları Rüveyda Gökşin Aktura ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI SANIKLARIN 24 YILA KADAR FARKLI ORANLARDA CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı, önceki celsede vermiş olduğu mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasında sanıklardan Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un, 'Yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı toplamda Cihan Kaçmaz'ın 2 suçtan 24 yıla kadar ve Aslan'ın 12 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ederek iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti sanıklardan mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

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"BENİM AMACIM ÖLDÜRME DEĞİLDİR"

Tutuklu sanıklardan Umut Aslan, "Benim yağmayla ilgili bir ilgim yoktur. Yağmaya teşebbüs suçu işlemiş değilim" dedi. Sanıklardan Cihan Kaçmaz, "Gaspa teşebbüs suçlamasını kabul etmiyorum. Diğer öldürme olayı da kamerada izlediğimiz şekilde gerçekleşmiştir. Benim amacım öldürme değildir" şeklinde konuştu. Diğer sanıklardan Şervan Yavuz ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"MÜVEKKİLİN AMACININ SADECE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRMAK"

Tutuklu sanıklardan Cihan Kaçmaz’ın avukatı Rüveyda Gökşin Aktura mütalaaya karşı savunmasında, "Müvekkilimin maktule yağmaya teşebbüs suçu bakımından bir hareketi olmadığı gibi tanık beyanlarında da müvekkilin bu suçu işlediğine dair tek bir beyan yoktur. Bu nedenle müvekkilin yağmaya teşebbüs suçu bakımından beraatı gerekmektedir. Maktule karşı yaralama suçu bakımından ise müvekkilin olay yerine geldiğinde üzerinde bıçak bulunamamasına rağmen maktulün cinsel organını gösterip saldırgan davranıp küfürler etmesi üzerine Cihan’ın elini arka cebine atarak bıçak varmış gibi yapıp korkutarak uzaklaştırmak istediği görüntülerde görülüyor. Maktulün diğer sanıkları taciz ettiği, sanıklardan Umut’un bıçak göstermesine rağmen olay yerinden uzaklaşmayarak küfürlü ve saldırgan tavırlarına devam ettiği, Cihan’ın üzerine yürüdüğü, bunun üzerine müvekkilin maktulü uzaklaştırmak amaçlı, 3 defa bıçak salladığı görülüyor. Müvekkilin amacının sadece olay yerinden uzaklaştırmak olduğu, buna rağmen maktulün hayatını kaybettiği gözetilerek, Cihan hakkında uygulanacak haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden hesaplanmasını istiyoruz. Cihan Kaçmaz'ın iki suçtan da beraatını aksi takdirde ise mahkemenizden adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

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DAVADA 2 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Cihan Kaçmaz'a 'kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak cezasını 13 yıl 4 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme sanıklardan Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz hakkında 'Birden Fazla Kişi İle Yağmaya Teşebbüs' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Heyet, Umut Aslan’ın ise 'Kasten Adam Öldürme' suçundan beraatına, maktulü 'Silahla Tehdit Etmek' suçundan ise cezasında indirim uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda gündüz vakti sokakta otururken şüpheliler Cihan Kaçmaz, Şervan Yavuz ve Umut Aslan'ın yanına geldiği anlatıldı. Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüphelilerin, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, şüpheli Şervan Yavuz'un Nechıporchuk'un kemerinden tutarak silkelediği, Rus adamın karşılık vermesi ile şüphelilerin maddi bir menfaat elde edemedikleri belirtilerek, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı. Şüpheli Yavuz'un olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği, Vyacheslav Nechıporchuk'un tartışma devam ederken, şüphelilerden Umut Aslan'a cinsel organını göstermesi üzerine Umut ile Cihan'ın üzerine doğru yürüdüğü ifade edildi. Umut Yavuz'un yanında bulunduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği, bu esnada Cihan Kaçmaz'ın; arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un hayatanı kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtildi. İddianamede şüphelilerden Şervan Yavuz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ile Umut Aslan'ın 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un 'Birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs' suçundan ise, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.