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Beyoğlu'nda 'pes' dedirten görüntü! Yol ortasında halay çektiler, trafiği kilitlediler

#İstanbul#Beyoğlu#Halay

İstanbul Beyoğlu'nda caddede otomobillerini park eden bir grup, trafiğe aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çekti. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, polis trafiği aksatanlarla park yasağını ihlal eden kişilere yaklaşık 20 bin lira cezai işlem uyguladı.

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Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda dün 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park ettikleri otomobilden inen bir grup, yol ortasında halay çekmeye başladı. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çeken gruba, çevreden başka vatandaşlar da katıldı. Halay nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler Unkapanı yönüne ilerlemekte zorluk çekti.

Beyoğlunda pes dedirten görüntü Yol ortasında halay çektiler, trafiği kilitlediler

İhbar üzerine olay yerine gelen motorize trafik polisleri, halay çeken grubu dağıtarak trafik akışının normale dönmesini sağladı. Polis, yol üzerine park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç sahibine hatalı park, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle 2 bin 408 lira para cezası kesti.

Beyoğlunda pes dedirten görüntü Yol ortasında halay çektiler, trafiği kilitlediler

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122 SÜRÜYE DE CEZA

Trafik ekipleri ayrıca gece boyunca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park yasağını ihlal eden 122 sürücüye de 17 bin 568 lira cezai işlem uyguladı. Grubun halay çektiği anlar, bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir grubun müzik eşliğinde halay çektiği görülüyor. Seyir halindeki araçların arasında devam eden halaya, başka kişiler de katılıyor.

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