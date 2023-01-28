Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği

Güncelleme Tarihi:

#Balta#Saldırgan#Beyoğlu
Beyoğlunda kafede baltalı saldırgan paniği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 14:15

Beyoğlu Cihangir'de baltalı saldırgan korku saçtı. Kafede oturan kişinin yanına gelip kavgaya tutuşan saldırgan elindeki baltayı sağa sola salladı. Kafedeki müşteriler panikle kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün saat 17:00 sıralarında yaşandı. Cihangir'de kafede oturan kişi ile yanına gelen kişi arasında  tartışma çıktı. Tartışma sırasında sonradan gelen kişi çıkardığı baltayı sağa sola sallamaya başladı. Kavga sırasında diğer müşteriler kaçışırken bazı kişiler araya girerek baltalı saldırgana engel olmaya çalıştı. Tehditler savuran saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri yaralanan olmadı. 

Beyoğlunda kafede baltalı saldırgan paniği


Kavganın yaşandığı kafenin bitişiğindeki kafede çalışan Halil Erim "Önceden randevulaşıp burada karşılaşmışlar, aniden birbirlerine girdiler. Kavga çıkınca ben de müşteriler de kaçıştı Baltanın vurulduğu masada 5 müşteri oturuyordu tam adamların ortasına vurmuş, müşterilerin eline koluna gelebilirdi. Kavga edenler daha sonra bağrışarak gittiler, polisi aradık olayı bildirdik" diye konuştu.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haberin Devamı

Beyoğlunda kafede baltalı saldırgan paniği

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balta#Saldırgan#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi