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Beyoğlu'nda istinat duvarı okulun bahçesine çöktü! 3 bina boşaltılarak mühürlendi

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#Beyoğlu#İstinat Duvarı#Okul
Beyoğlunda istinat duvarı okulun bahçesine çöktü 3 bina boşaltılarak mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 20:43

Beyoğlu'nda, su sızıntısının yumuşattığı iddia edilen toprağın kayması nedeniyle yıkılan istinat duvarı, lisenin arka bahçesine devrildi. Çökme anında öğrenciler dersteydi. Çökme ile birlikte devrilen ağaçların dalları okulun camlarının kırılmasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle yolun altında boşluklar oluşurken, sokaktaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce başlayan şebeke suyu borusundaki sızıntı nedeniyle sokakta çatlaklar oluşmasına neden olurken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine sokakta incelemelerde bulunan yetkililer, sorunu çözeceklerini belirterek ayrıldı. Sokak sakinleri tadilat çalışmaların başlamasını beklerken, sabah saatlerinde, toprak kayması nedeniyle sokak üzerindeki istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar yolun altındaki Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine yuvarlandı.

ÇÖKME ANINDA ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ

Toprak kayması yüzünden bahçedeki ağaçlar da kökünden koparak okulun bahçesine devrildi. Ağaç dallarının okulun üst katına doğru devrilmesi sonucu bazı pencere camları kırıldı. Olay anında öğrenciler ve öğretmenler dersteydi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde dışarı çıkarılarak evlerine gönderildi. Beyoğlu Kaymakamı ve belediye yetkilileri sokak ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yol altındaki boşlukların, çevredeki evlerin çökmesine neden olabileceği ihtimali üzerine 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

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"SUYUN BİRİKMESİYLE TOPRAK KAYMASI OLDU"

Oturdukları bina mühürlendiği için komşusuna sığındığını belirten Havva Erçin, "Saat 10-11 gibi dışarı çıktım. Beyoğlu Belediyesinden gelen bir memur kapımı çaldı. Yolun daha önce de çatlak olup olmadığını sordu. Ben memurla konuşurken birden duvar çatırdamaya başladı. Fark edince memur bir tarafa gitti, ben de içeri kaçtım. O anda da yol çöktü. Zaten ilerisi sabahleyin de çökmüş. 2 gün önce de orası çatlamaya başlamış. Su fışkırmaya başlamış, yüksek ihtimal su alarak altında biriktirerek patlama yaptı. Oranın kanalizasyon suyu ve normal şebeke suyuyla patlak verdi. Daha önce benim de evimde tuvalet kısmında tıkanma vardı. 3 gün önce Büyükşehir Belediyesinden geldiler. Orayı kazdılar; kazdıktan sonra da kapatmadılar. Evim müstakil olduğu için altında temel yoktu ve oyuklar vardı. O kazılan boşluklarda kapanmayınca oradan da sular girmiş. Daha sonra geleceğiz dediler, orayı kapatmadılar. Benim evim şu an ondan da tehlikede. Gelen suların aşağıda birikmesiyle toprak kayması oldu" dedi.

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"KIZIM DEPREM OLDU ZANNETTİ"

Çökme nedeniyle 3 binanın boşaltılıp mühürlendiğini ifade eden Erçin, "Tüm aileler dışarıda. Beyoğlu Belediyesinden aradılar; bizleri alıp kalacağımız yerlere yerleştirecekler. Buranın ne olacağı belli değil, şu anda gördüğünüz o yolun altı yok. 3 ev mühürlendi. Biz evlerimize de giremeyeceğiz, ondan sonra ne olacak bilmiyoruz. En büyük korkuyu ben yaşadım, 3 tane çocuğum içerideydi. Kızım korktu deprem oluyor zannetti. Biraz daha ileri gelseydi zaten evin yıkılmama şansı yoktu. Böyle olacağı belliydi. Daha 3 gün önce yan komşumla konuştuk, 'İmza toplayıp şikayet edelim. Büyükşehir gelsin, bu yolu yapsın. Yıkılacak bu yol' dedik. Çatladı zaten yollar, su geliyordu. Şikayet de edildi. Komşumuz da aradı büyükşehiri, söyledi ama kimse umursamadı. Umursamadı ve sonuç bu. Okul var bunun altında. Çocuklar da okulda dersteydi. Buradaki taşlar okulun camlarını da patlattı. Allah'tan çocuklara bir şey olmadı. Benim en çok korktuğum oydu. Evim gitsin yeter ki çocuklara bir şey olmasın. Çocuklarda okuldaydı, içerideydiler. Tahliye edip boşalttılar" diye konuştu.

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#Beyoğlu#İstinat Duvarı#Okul

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