Beyoğlu’nda ‘her şey dahil’ mafya terörü! 'Ya oteliniz ya canınız'

Sami Yıldırım ve Reha Yılmaz'ın Beyoğlu’nda iki oteli var. Neredeyse 1 yıldır başları 4 kardeşle belada. Otel mafyası pazar akşamı yine iş başındaydı.



Sami Yıldırım'ın babası kurtulabilmek için kendini otele kilitledi. Aynı dakikalarda Reha Yılmaz da hedefteydi: Arkamdan koşa koşa gelen hiç tanımadığım maskeli bir adam beni dövdü.

Yumruklar peş peşe yüzüne indi, saldırganın elinden zor kurtuldu.



KAFEYE GİRİP SİLAHINI ALDI

Sokaktaki terör hiç bitmedi daha da artarak devam etti. Saldırganlardan biri kafeye girdi silahını aldı, mermiyi namlunun ucuna sürdü ardından silahın kabzasıyla otel çalışanına saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yatıştı.





İddiaya göre tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir sonraki akşam bir kişi gözdağı vermek için yine otelin çevresindeydi. Bu kez elinde sopa vardı. Otelin güvenlik kameralarını kırdı.

OTEL SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Mafya mağduru 2 otel sahibi, başlarına bela olan 4 kardeşten şikayetçi oldu.

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