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Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren olay: Tehdit edilince cama çıktı, mahsur kaldı

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#Beyoğlu#Otel#İtfaiye Ekibi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 12:45

İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında telefonda tehdit edilince korkuya kapılan kişi üçüncü kattaki odanın camdan dışarı çıktı. 3. kattan birinci kata inen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yastığa atladı.

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Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. Kocatepe Mahallesi'nde bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi iddiaya göre kendisine gelen tehdit telefonlarıyla korkuya kapıldı. Üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıkan kişi tabela demirine tutundu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yabancı uyruklu kişinin düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

Beyoğlunda ekipleri harekete geçiren olay: Tehdit edilince cama çıktı, mahsur kaldı

Demire tutunarak birinci kata kadar inen kişi buradan itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa atladı. Yara almadan kurtarılan kişi olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.

Beyoğlunda ekipleri harekete geçiren olay: Tehdit edilince cama çıktı, mahsur kaldı

 

 

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#Beyoğlu#Otel#İtfaiye Ekibi

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