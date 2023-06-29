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Beyoğlu'nda dehşet! Gece kulübü çıkışında defalarca bıçakladı

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#İSTANBUL#Taksim#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:46

Beyoğlu’nda gece kulübünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla kovaladığı kişiyi ara sokakta yakalayıp defalarca bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kavga, Taksim İstiklal Caddesinde geçtiğimiz Cuma günü gece saat 03.30 sıralarında bir gece kulübünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sevgili olduğu belirtilen çift gece kulübünde eğlenirken yan masada oturan Fatih B. ile 'bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı. Ancak kavga dışarda da devam etti.

YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bıçak çıkaran saldırgan, Fatih B.'yi kovalamaya başladı. Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam ederken elinde bıçak olan kişi, Fatih B.’yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklı saldırgan, aldığı bıçak darbesine rağmen tekrar kaçan Fatih B.’yi tekrar yakalayarak yine bıçaklamaya devam etti. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise Güven Timleri tarafından bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kovalamaca ve bıçaklı saldırganın Fatih B.yi defalarca bıçaklama anları saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesinde kız arkadaşını taciz ettiğini ve dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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#İSTANBUL#Taksim#Beyoğlu

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