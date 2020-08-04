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Haber Giriş: 04.08.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı

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Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Korsan otoparkçılık, değnekçilik" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik' konusu ile ilgili dün Beyoğlu'nda çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Çalışmalarda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.

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