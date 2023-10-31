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Olay, YeniÅŸehir Mahallesi DirekÃ§ibaÅŸÄ± Sokak 5/1 numarada saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, mahallelinin son zamanlarda sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyduklarÄ± Mehmet BuÄŸdaycÄ± ile eÅŸi Åžerife BuÄŸdaycÄ± arasÄ±nda, akÅŸam saatlerinde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. BuÄŸdaycÄ± Ã§iftinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± daireden gelen silah seslerini duyan komÅŸularÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â

Eve gelen polis ekipleri, iÃ§eri giremeyince itfaiyeye haber verildi. Ä°tfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla iÃ§eri giren ekipler, Mehmet BuÄŸdaycÄ± ile Åžerife BuÄŸdaycÄ±'yÄ± kafalarÄ±ndan tabancayla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ olarak buldu. Polis, Mehmet BuÄŸdaycÄ±'nÄ±n tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda eÅŸini tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra, aynÄ± silahla intihar ettiÄŸi belirlendi.Â

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KIZLARI SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

Haber verilmesi Ã¼zerine anne-babalarÄ±nÄ±n evinin Ã¶nÃ¼ne gelen BuÄŸdaycÄ± Ã§iftinin 3 kÄ±zÄ±, babalarÄ±nÄ±n, annelerini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar ettiÄŸini duyunca sinir krizi geÃ§irdi. Kendilerini yere atarak feryat eden kÄ±zlarÄ±, arkadaÅŸlarÄ± ve komÅŸularÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Polisin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan Mehmet ve Åžerife BuÄŸdaycÄ± Ã§iftinin cenazeleri, ambulansla Adli TÄ±p Kurumu Morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

BÄ°RKAÃ‡ KEZ SIÄžINMA EVÄ°NE YERLEÅžÄ°P TEKRAR EVE DÃ–NMÃœÅžÂ

YaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±l Ã¶nce bipolar bozukluk teÅŸhisi konulan Mehmet BuÄŸdaycÄ±'nÄ±n, daha Ã¶nce yaÅŸanÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda zaman zaman eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±, birkaÃ§ kez kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸen Åžerife BuÄŸdaycÄ±'nÄ±n bir sÃ¼re sonra tekrar eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi. Åžerife BuÄŸdaycÄ±'nÄ±n 1 hafta sonra da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸmeyi planladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bir sÃ¼re Ã¶nce hastaneye yatarak tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen Mehmet BuÄŸdaycÄ±'nÄ±n, geÃ§tiÄŸimiz aylarda kendini iple asmaya Ã§alÄ±ÅŸarak intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu belirtildi. Â Sokak sakinlerinden Ahmet Åžahin, Ã§iftin neden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini belirterek "Bizim komÅŸumuz, Ã§ok sevdiÄŸimiz bir ablamÄ±zdÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶peÄŸi vardÄ±, gelirdi buralarda gezdirirdi kÃ¶peÄŸini. Hayvan sevgisi olmayanÄ±n insan sevgisi de olmaz, hayvan sever bir insandÄ±. Gelirdi parkta kedileri beslerdi, kendi kÃ¶peÄŸini gezdirirdiÃ¶ dedi.