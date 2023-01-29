Beyoğlu'nda baskında 3.5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

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Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 25 Ocak Çarşamba saat 23.45'te adres ve çevresinde güvenlik önlemi alarak baskın düzenledi. Baskında 3.5 kilogram uyuşturucu madde, 6 bin uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.S.S. ve R.O. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. R.R.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.