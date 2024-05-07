Beyoğlu Taksim’de 'göbeğime vurdun' tartışması

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İddiaya göre, Beyoğlu Taksim semti Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir ara sokakta meydana gelen olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, tanımadığı bir kişinin göbeğine vurdu. Göbeğine vurulmasına sinirlenen adam ise, “Tokatımı yersin” sözleriyle kadının üstüne yürüdü. Ardından kadının tekmelerinden de nasibini alan adamı çevredeki üç arkadaşı güçlükle tutabildi.

Bunun üzerine sokak ortasında avazı çıktığı kadar bağıran kadın, adama saldırmaya devam etmek istedi. Olayın büyüyeceğini anlayan çevre esnafının araya girmesiyle ikili dakikalar sonra ayrılabildi. O ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.