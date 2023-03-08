Beyoğlu Taksim'de 8 Mart önlemleri! İstiklal Caddesi'ne girişler kapatılacak

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de saat 19.30’da yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü' öncesi güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar demir bariyerlerle kapatılmaya başlanırken, birçok noktaya Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araç getirildi. Demir bariyerlerle çevrelenen Gezi Parkı önüne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR’ı konuşlandırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve fünilüker hatları saat 14.00 itibarıyla kapatıldı.

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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Hatların kapatıldığından haberi olmayan bazı vatandaş ve turistler Taksim Metro istasyonunun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklara girişler de saat 16.00’dan itibaren kapatılacak. (DHA)