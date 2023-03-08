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Beyoğlu Taksim'de 8 Mart önlemleri! İstiklal Caddesi'ne girişler kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Beyoğlu#İstiklal Caddesi
Beyoğlu Taksimde 8 Mart önlemleri İstiklal Caddesine girişler kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 16:05

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılması planlanan yürüyüş öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca Taksim ve Şişhane Metro istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 14.00 itibarıyla kapatıldı. Demir bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklar ise saat 16.00 sonrası kapatılacak.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de saat 19.30’da yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü' öncesi güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar demir bariyerlerle kapatılmaya başlanırken, birçok noktaya Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araç getirildi. Demir bariyerlerle çevrelenen Gezi Parkı önüne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR’ı konuşlandırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu Taksimde 8 Mart önlemleri İstiklal Caddesine girişler kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve fünilüker hatları saat 14.00 itibarıyla kapatıldı.

Beyoğlu Taksimde 8 Mart önlemleri İstiklal Caddesine girişler kapatılacak

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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Hatların kapatıldığından haberi olmayan bazı vatandaş ve turistler Taksim Metro istasyonunun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklara girişler de saat 16.00’dan itibaren kapatılacak. (DHA)

Beyoğlu Taksimde 8 Mart önlemleri İstiklal Caddesine girişler kapatılacak

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