Beyoğlu Taksim Meydanı’na gelen sendika üyeleri çelenk bırakıp basın açıklaması yaptı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydan’a çeşitli sendika üyeleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sendika başkanları çelenk bıraktıktan basın açıklaması yaptı.

SAHİM-SEN: EMEĞİN BAŞ TACI OLDUĞU BİR ÜLKENİN YURTTAŞLARI OLMAK İSTİYORUZ

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) alana dövizlerle geldi. Üyeler Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, "Bizler yeryüzünün tüm yükünü çeken, yarınları için dişi, tırnağıyla inşa eden emekçiler olarak eşit, adil, emeğin baş tacı olduğu bir ülkenin onurlu yurttaşları olmak istiyoruz. Gerek pandemi, gerek depremde en ön safta olan bizlere hakkınız ödenmez denilerek hakkımızı ödemediler. 1 Mayıs meydanından haykırıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği tarikat ve cemaatlere tabi olmayan laik, demokratik bir Cumhuriyet istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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HAKSEN’DEN EK ZAM BEKLENTİSİ: MİNİMUM YÜZDE 50 OLMALI

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) da, meydana kamu görevlilerinin kıyafetleriyle geldi. Aralarında imam, zabıta, itfaiye eri, avukat gibi görevlilerin kıyafetleri olan üyeler tarafından, memurlar için gıyabında cenaze namazı da kılındı.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi yaptığı açıklamada, "Yasaksız 1 Mayısları bundan sonra da burada kutlamaya devam edelim. Kamu görevlisi olmazsa, vatandaş hiçbir şekilde hizmet alamaz. Bugün baktığımızda Türkiye’deki ekonomik şartlarda kamu görevlileri açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum edildiler. Kamu görevlileri aile sorumluluklarını yerin getiremiyor. Mutlak suretle Temmuz ayında geçerli olacak şekilde bir ek zam bekliyoruz, bunun da minimum yüzde 50 olması gerekiyor. Ancak o zaman kamu görevlileri ve emeklileri rahat bir nefes alacaklardır" dedi.

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KAMU-İŞ: ORTA SINIF DİYE BİR KAVRAM KALMADI

Emek en yüce değerdir yazılı pankartla alana gelen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri de anıta çelenk bıraktı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, "Ülkemizde orta sınıf diye bir kavram kalmamış. Yoksulla zengin arasındaki uçurum alabildiğine açılmıştır. Çalışanların büyük bir çoğunluğu asgari ücretliye dönüşmüştür. Derin krizde çalışanların ücretlerinde buna uygun hiçbir artış sağlanmamıştır. Geçmişte devlette çalışmanın bir gurur kaynağı sayıldığı ülkemizde kamu emekçiliği tarihinin olmadığı kadar maddi ve manevi itibarsızlaştırılmıştır" diye konuştu.

HEP-SEN REÇETE AÇTI; HASTANIN ADI: SAĞLIK SİSTEMİ

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Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Taksim Meydan’a beyaz tulumlarla geldi. Üyelerin birçoğunun yüzü sağlık çalışanlarına şiddete dikkat çekmek için mordu. Sendika üyeleri meydanda, ‘Hastanın adı, sağlık sistemi’ yazılı reçete açtı.

Sendikanın Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Sahadan yükselen emek hareketi depremde, selde, savaşta, her türlü zorlu koşulda bu milletin sağlığı için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Bugün ve bugünden sonra bizler hem bu kara tabloyla mücadele etmek hem de bu milletin sağlığını en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Çağımızın vebası nedir? Çağımızın kara vebası sağlık emekçileri tarafından yazılan, hastanın adı soyadı, sağlık sistemi" ifadelerini kullandı. (DHA)