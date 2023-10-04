Beyoğlu Sineması Yeniden ‘motor’ dedi

Haberin Devamı

Beyoğlu Sineması 1989 yılında Şahin Kaygun’un ‘Dolunay’ filmi ile sinemaseverlere kapısını açmıştı. 1990 yılındaki ilk sezonundan itibaren film festivallerine ev sahipliği yapan Beyoğlu Sineması, 1994 yılında Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan “Eurimages Avrupa Sineması” üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk sinema işletmesi oldu. 2000’li yıllarda Beyoğlu’nun kültür hayatına nefes aldıran mekânların başında gelen Beyoğlu Sineması, yerli yapımların giderek azaldığı ve gösterim şansı bulmakta zorlandığı dönemlerde Türk Sineması’na önemli katkılarda bulundu.

İstiklal Caddesi’ne açılan Halep Pasajı’nın içindeki sinema, dijital dünyanın hayatımıza iyice girmesiyle 2017 yılında zor günler yaşamaya başladı. Sinemaseverlerin büyük desteğiyle 2022 yılına kadar idare edilebilse de sinemanın kapanacağı açıklandı. Bu aşamada devreye İstanbul Büyükşehir Belediyesi girdi ve sinemanın işletmesini devraldı. İBB Miras ekiplerince aslına uygun olarak restore edilen ve modern bir sinema altyapısına kavuşan Beyoğlu Sineması, sinema salonları, kafesi ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan fuayesiyle yeniden kültürel buluşmaların adresi olmaya aday.

Haberin Devamı

ÖZEL SEÇKİLERLE GELİYOR

Her ay İBB Kültür tarafından hazırlanacak programla sinemaseverlere özel seçkiler sunacak olan Beyoğlu Sineması’nda, “Sinemanın Büyüsü”, “Sizin Seçtikleriniz”, “Ayın Yönetmeni”, “Çocuk Matinesi”, “Salı Belgeselleri” seçkilerinin yanı sıra atölyeler ve stand-up gösterileri de İstanbullularla buluşacak. Ekim ayında Beyoğlu’na ve sinemaseverlere tekrar kavuşan Beyoğlu Sineması’nda ilk “Ayın Yönetmeni” seçkisinde Metin Erksan sineması ve usta yönetmenin filmleri yer alacak.

GÖSTERİM ÖNCESİ SÖYLEŞİ YAPILACAK

Film gösteriminden önce filmle ilgili söyleşilerin de düzenleneceği ilk seçki yönetmen, yapımcı, oyuncu, sinema eleştirmeni ve yazarları ile sinemaseverleri ve sinema sevdalılarını bir araya getirecek.

Haberin Devamı