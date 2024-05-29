Beyne iyi gelen 9 besin

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Yiyecekler ve zihinsel sağlığımız arasında yakından bağlantı bulunduğunu vurgulayan beslenme uzmanları, dengeli beslenmenin zihinsel hastalıkların önlenmesinde ve semptomların iyileştirilmesinde çok önemli olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, söz konusu beyin sağlığı olduğunda bazı yiyeceklerin “sihirli bileşenlere” sahip olduğuna dikkat çekiyor. “Sihirli gıdalar” arasında somon, kuruyemiş, lahana, kahve, yeşil çay, adaçayı, zeytinyağı, probiyotik ve tam tahıllı yiyecekler yer alıyor.

-Somon gibi yağ yönünden zengin balıklar, omega-3 içermeleri sayesinde depresyonu önlüyor.

-Kabuklu yemişlerin, özellikle de cevizin Alzheimer riskini azalttığı bilinirken, lahana ve yeşil çay ise “yaşa bağlı beyin gerilemesini” yavaşlatıyor.

-Günde yalnızca yarım çay kaşığı zeytinyağı tüketimi, demans sebebiyle ölüm olasılığını yüzde 28 oranında düşürüyor.

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-Turşu ve kefir gibi probiyotik gıdalar ise bağırsak ve beyin arasındaki ilişki dolayısıyla stresi azaltmada oldukça etkili.

-Günlük beslenmeye tam tahıllı gıdaları eklemek, mesela tam tahıllı makarnayı tercih etmek, bilişsel gerilemeyi azaltıp hafızayı güçlendiriyor.

-Kahve ve adaçayı, beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlarken bir yandan nöronları günlük “aşınma ve yıpranmadan” koruyor.