×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcısına operasyon! Baskında suikast silahı bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Uyuşturucu#Suikast Silahı
Beylikdüzünde uyuşturucu satıcısına operasyon Baskında suikast silahı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 10:17

İstanbul Beylikdüzü’nde uyuşturucu satıcısı M.N.F.'yi takip eden polis, depo olarak kullandığı "zula evine" yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi. M.N.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen M.N.F. isimli şüpheliyi tespit edip takibe aldı. M.N.F.'nin Barış Mahallesi’ndeki depo olarak kullandığı “zula evine” operasyon yapan polis, 470 gram esrar, 663 adet extacy olarak adlandırılan uyuşturucu, 10 gram kokain, hassas terazi buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

KALEM ŞEKLİNDE SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri zehir tüccarının depo olarak kullandığı “zula evinde” yaptığı aramalarda kalem şeklinde suikast silahı ve 5 adet mermi buldu. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.N.F. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Uyuşturucu#Suikast Silahı

BAKMADAN GEÇME!