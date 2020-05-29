MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

BEYLİKDÜZÜ'NDE polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği adrese de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Otomobildeki 4 şüphelinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil, Büyükşehir Mahallesi'nde ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Uğur Ç. (33), Cem Ü. (34), Abdülcabbar S. (24) ve Göksel B. (48) isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca şüphelilerden Abdülcabbar S.'nin evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 40 gram esrar ve 26 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerden Ahmet Uğur Ç.'nin uyuşturucuyu Kirve lakaplı Ahmet K. (52)'dan aldığını belirledi. Ekipler, Ahmet K.'nın Fevzi Çakmak Mahallesi Münir Nesneli Sokak'taki evine de operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet K. (52), Ayşegül Y.B. (56), Ayla E. (59), Kadir U. (35) ve Doğukan Y. (28) isimli şüpheliler, satmak için uyuşturucu madde paketlerken yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 238 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 2,75 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 3 hassas terazi ve 760 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Göksel B., Ayşegül Yıldıran B., Ayla E., Kadir U. ve Doğukan Y. adli makamlarca serbest bırakıldı. Cem Ü., Abdücabbar S. ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Uğur Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle