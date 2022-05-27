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Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu! 80 bin dolarla kaçtılar

#Banka#Soygun#Beylikdüzü
Beylikdüzünde silahlı banka soygunu 80 bin dolarla kaçtılar

Belikdüzü'nde bir banka şubesi 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların 80 bin dolarla kaçtığı belirtilirken polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Soyguncular 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.

Görgü tanığı Kamil Akyapı, "Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm" dedi.

Beylikdüzünde silahlı banka soygunu 80 bin dolarla kaçtılar

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#Banka#Soygun#Beylikdüzü

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