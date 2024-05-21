Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunmuştu... Selen ve Pelin hemşirenin ölümünde korkunç acı detay

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Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 YIL ÖNCE DE YAKIN ARKADAŞLARI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı hale getirdi. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Köksal’dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan’ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı. Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan "propofol" isimli ilaca çekti.

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Bilgin ailesi kızlarının ölü haberiyle acı yaşarken 1 hafta sonrada yanında refakatçi olarak kaldığı dedesi Ali İbrahim Paker hayatını kaybetti. Bugün Bahçeşehir’de cenazesi kılınan Paker, ölen torunu Selen’in yanına defnedildi.

"KELEBEK VARDI, MOSMOR ŞEKİLDE BULDUK"

Selen Hemşire'nin kardeşi Saruhan Bilgin, iki yıl önce Pelin Hemşire'nin ölümü ile ablasının ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, "Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayın çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde" dedi.

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Selen Bilgin, Pelin Köksal...

Baba Serkan Bilgin ise kızı için adalet istediğini ifade ederek, "Benim kızım 24 yaşında hayatının baharındaydı. Benim içim yanıyor baba olarak. Sayın hakimlerden savcılardan rica ediyorum o adamı nasıl serbest bıraktınız. Serbest bıraktınız bir o kadar da acı üstüne acı yaşıyorum. Benim kızım rahmetli oldu savcı adam hakkında tutuklama istiyor ancak nöbetçi mahkeme serbest bırakıyor. Bir baba olarak zaten yanmışız tabii ki adalete sığınacağız. Selen için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

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İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü Doktor Fatih A.'nın cebinde bulundu.

SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI

İfadesi alınan Doktor Fatih A. Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi. Şüpheli olarak ifadesi alınan Doktor Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Doktor Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği ve bir süre sonra ise Fatih A.'nın odadan ayrıldığı görüldü.