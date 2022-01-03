Beylikdüzü’nde dükkan sahibinden kiracısına şiddet: Masasından kalkıp yumruklamaya başladı

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Olay 29 Aralık günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Kafe açmak için dükkan sahibi Hasan Kılıçoğlu ile kira kontratı yapan Şükran Dadır, dükkan sahibinin kontratın ardından ek olarak taahhütname imzalatmak isteğini kabul etmediği için iddiasına göre dükkan sahibinin kendisine şiddet uyguladığını ve oğluyla beraber dükkanına saldırdığını iddia etti. Kefili ile olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Şükran Dadır yaşadıklarını anlattı. 5 gündür dükkanına giremediği için işini yapamadığını ifade eden Dadır, "Bir kira peşin bir kira depozito verdik. İşletmeyi açtıktan sonra yapılan kontratta T.C. kimlik numaramın son 3 rakamının yanlış olduğunu fark ettik. Bunu kendisinden düzeltmesini istedik. 'Tamam' dedi ama ertesi günü başımızda bir erkek yoksa bu dükkanda duramayacağımızı söyledi. Eğer kendi isteğimizle çıkmazsak da bunu zor kullanarak yapacağını söyledi. Biz de kendisinden korkmadığımızı ve buradan çıkmayacağımızı dile getirdik. Bu süreçte biz burayı 2 hafta boyunca işletmeye devam ettik. 29 Aralık’ta kendisine ulaşıp kontratı yenilemeyi istedik. Kefilim olan kişiyle dükkan sahibi bürosunda buluştu. Kefilim daha sonra beni arayarak dükkan sahibinin kontrata ek taahhütname imzalatmak istediğini eğer imzalamazsak kontratı hiçbir şekilde vermeyeceğini söylemiş."

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"MASASINDAN KALKIP BENİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

Kontrata ek taahhütname hakkında konuşmak için büroya çıkan Şükran Dadır ile dükkan sahibi arasında tartışma başladı. Dükkan sahibi Hasan Kılıçoğlu’nun tartışma sırasında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Dadır, "Ben de yukarı çıktım. Aramızda sözlü münakaşa başladı. Kesinlikle imzalamayacağımı söyledim. Daha sonra masasından kalkıp beni yumruklamaya başladı. Kefilim kadına nasıl el kaldırırsın diye araya girdi. Bu defa kefilimle kavga etmeye başladı. Dükkan sahibi kasaya yöneldi, silah olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey gördük. Ona yönelince biz aşağı koştuk. Ben direkt dükkanıma girip kapıyı kilitledim. İçeride o anda başka arkadaşlarım da vardı. Çevredekiler görüntü kaydı almışlar. Kendisi kapıyı zorluyor, oğlu da kapının önündeki sandalyeyi alıp cama vuruyor. Polis geldi, hastaneye gittik darp raporu aldık. Polis merkezine gidip ifadeler verildi." dedi.



Dadır ayrıca dükkan sahibinin elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktüğü için 5 gündür dükkanına giremediğini söyledi.