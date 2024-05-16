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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı

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#Beylikdüzü#Büyükçekmece#İstanbul
Beylikdüzü ve Büyükçekmecede sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 13:45

İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü sahil şeridinde uzun süredir park halinde bulunan ve kamu ortak alanlarını işgal ettiği gerekçe gösterilen karavanlar; belediye ekiplerince kaldırıldı.

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Büyükçekmece’de ve Beylikdüzü Sahil şeridinde deniz kenarlarına sahipleri tarafından aylardır bırakılan seyyar ve çekmeli karavanlara yönelik, ilçe ve büyükşehir belediye ekipleri harekete geçti. Daha önce ekipler tarafından birçoğunun sahiplerine ulaşılan ve haber verilen karavanlar kaldırılmayınca sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yediemin otoparklarına çekilmeye başlandı.

Zabıta ekipleri karavanların çekilmesi gerekçesi olarak kamusal alanların uzun süre işgal edilmesini ve yolların daralmasını gösterdi.

Beylikdüzü ve Büyükçekmecede sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı

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Karavanı kaldırması için haber verilen bir vatandaş, "Ben daha yeni aldım karavanı, süre olarak 1 ayı geçmedi. İletişim için notlar bırakmıştık. Çağırdılar, biz de kaldırmaya geldik. Belediye bize daha iyi bir yer gösterecektir bunlarla ilgili" dedi.

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#Beylikdüzü#Büyükçekmece#İstanbul

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