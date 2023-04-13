Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü sahilinde çökmeler sonrası uyarı! 'Fay hattına 15 kilometre uzaklıkta'

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beylikdüzü#Debiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:13

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda çökmeler artarak devam ediyor. Sahil şeridinin üst kısımlarının heyelan alanı olduğunu belirten  Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler ortaya çıktı. Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı. Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü. Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı. Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

"BU ALANLARIN HEMEN YUKARISINDA HEYELAN ALANLARI VAR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Bu göçüklerin başlıca nedeni tabii dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Lodos esince dalgalar dolgunun arasında girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da çökmeler oluyor.

Haberin Devamı

Beylikdüzü sahilinde çökmeler sonrası uyarı Fay hattına 15 kilometre uzaklıkta

Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Bu alanların iyileştirilmesinin acil olarak yapılması gerekir. Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir" dedi.

Beylikdüzü sahilinde çökmeler sonrası uyarı Fay hattına 15 kilometre uzaklıkta

"SIVILAŞMAYA BAĞLI OLARAK DA BURASI DENİZE DOĞRU KAYACAKTIR"

Haberin Devamı

Prof. Dr. Dalğıç, Gürpınar sahilinde sıvılaşmaya dikkat çekerek, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır. Olası deprem yaz aylarında insanların sahilde yürüdüğü bir günde yaşanırsa vatandaşlarımız büyük zarar görebilir. Dolayısıyla burada acil önlemler alınmasını gerekiyor. Bu alandaki dolguların daha kaliteli yapılması lazım" diye konuştu.

Haberin Devamı

"KARDEŞİMLE GEÇERKEN KORKUYORUZ"

Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor. Kardeşimle geçerken korkuyoruz, yürüyüş yolunda çökme yaşanmış, yürüyüş yapılmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü sahilinde çökmeler sonrası uyarı Fay hattına 15 kilometre uzaklıkta

Bu arada Beylikdüzü Belediyesi, sahildeki çökmelerle ilgili çalışmaların İBB tarafından yürütüldüğünü belirtti. İBB ise süreçle ilgili açıklama yapmadı.

Gözden KaçmasınEt ve Süt Kurumunu taklit etmişlerdi Bakanlık 7,14 milyon lira ceza kestiEt ve Süt Kurumu'nu taklit etmişlerdi! Bakanlık 7,14 milyon lira ceza kestiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beylikdüzü#Debiz

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını